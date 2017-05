CodyTrip: gite scolastiche all’insegna del coding

Rai Scuola ha seguito un’iniziativa dell’Università di Urbino, in collaborazione con il Comune di Urbino e con la Galleria Nazionale delle Marche, dedicata alla diffusione del pensiero computazionale a scuola, denominata “CodyTrip: gite scolastiche all’insegna del coding”.

Ad Urbino si sono incontrate le scuole che hanno aderito al progetto per abbinare attività di coding alla visita di una città patrimonio Unesco che è stata culla del rinascimento.

I 700 ragazzi coinvolti si sono cimentati in esperimenti di coding presso una sala cinema e poi in una caccia al tesoro a squadre basata su enigmi di logica e di programmazione che hanno portato i ragazzi a conoscere in modo insolito la città e il Palazzo Ducale.

I ragazzi hanno potuto sperimentare come si possa imparare divertendosi …!