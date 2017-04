Dal Festival della scienza di Genova, Segni particolari: magica!

Spettacolo teatrale tra magia e realtà scientifica che evidenzia come la percezione della realtà sia come un’immensa casa degli specchi, in cui vediamo cose che non esistono, o le vediamo deformate, diverse da come sono davvero.

Crediamo di conoscere la realtà ma, improvvisamente, questa ci stupisce con scenari del tutto inaspettati! L'idea intuitiva del reale che la nostra mente costruisce è spesso contraddetta da un esame più accurato.

Attraverso esperimenti scientifici, test e performance illusionistiche, andiamo alla scoperta degli aspetti insoliti della realtà che ci circonda e di come la nostra mente, spesso, ci inganni.

Segni particolari: magica!, con Marco Pruni, Carlo Cicala, Silvano Fuso, Fabio Ferrea, Alex Rivetti, soggetto, testi ed esperimenti di Silvano Fuso, direzione artistica Carlo Cicala e regia Marco Pruni, a cura del Club Lanterna Magica Genova e del CICAP - Liguria

