I luoghi della scienza è il diario di un viaggio attraverso l’Italia della ricerca. La conduttrice Chiara Buratti ci porta ad esplorare i centri di ricerca del Paese, incontrando i protagonisti e raccontando il rapporto tra territorio e scienza: un rapporto profondo, che affonda le sue radici nelle caratteristiche naturali, storiche e culturali di ogni luogo.

Questo episodio è dedicato a Bologna: nella città in cui fu fondata la più antica università d’Europa, dal punto di vista della ricerca c’è ancora oggi moltissimo da raccontare.

Partiremo dall’Università, per spostarci al Cineca, dove scopriremo le funzionalità del supercomputer Marconi. Visiteremo il Centro di Ricerca di Medicina Rigenerativa della Fondazione Sansavini, e ci sposteremo a Faenza per visitare il Museo Internazionale delle Ceramiche. La visita a Faenza sarà anche l’occasione per una sosta all’ISTEC, uno degli Istituti del CNR protagonista dell’episodio insieme all’ISMN, all’IBIMET e l’ISMAR di Bologna.

