Memex: la Scienza in gioco - Ep.2

In questa puntata andremo insieme ad Anna Pancaldi presso il “Museo Nazionale Scienza e Tecnologia da Vinci” di Milano dove incontreremo Eleonora Scola (Responsabile del Progetto Leonardo) per simulare il funzionamento di un’ ala in stoffa.

Ci sposteremo poi con Azzurra Di Meco a Genova per conoscere più da vicino il sistema dei trasporti della città insieme a Marino Giusto (Direttore di Esercizio Metropolitana AMT).

Infine insieme agli strani personaggi dei MiniMax, ci dedicheremo ai cristalli di sale.

Il nostro giovane scienziato e artista Marco Martinelli, dalla suggestiva vasca navale dell’INSEAN, l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale del CNR, ci porta in un viaggio ritmico, ironico, leggero - ma sempre attendibile - nell’universo della Scienza, dei fenomeni naturali e delle applicazioni tecnologiche.