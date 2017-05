Memex: la Scienza in gioco - Ep.43

Il nostro giovane scienziato e artista Marco Martinelli, dalla suggestiva vasca navale dell’INSEAN, l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale del CNR, ci porterà in un viaggio ritmico, ironico, leggero - ma sempre attendibile - nell’universo della Scienza, dei fenomeni naturali e delle applicazioni tecnologiche.

Oggi, Azzurra Di Meco ci accompagnerà presso il Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) per capire come si può estrarre il DNA e come esso possa essere ricostruito, grazie all’ incontro con Andrea Berti – Ten.Col. dei Ris di Roma.

Infine, insieme agli strani personaggi dei Minimax parleremo di suono.