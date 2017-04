Memex: la Scienza in gioco - Ep.8

In questa puntata andremo insieme ad Azzurra Di Meco presso il Racis per capire come si identificano i diversi tipi di droghe.

Ci sposteremo poi verso l’ Acquario di Genova insieme ad Alessandra Costantini per raccontare la diffrazione ottica attraverso il pesce arciere.

Infine insieme agli strani personaggi dei MiniMax, conosceremo meglio la forza della formica.

Il nostro giovane scienziato e artista Marco Martinelli, dalla suggestiva vasca navale dell’INSEAN, l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale del CNR, ci porterà in un viaggio ritmico, ironico, leggero - ma sempre attendibile - nell’universo della Scienza, dei fenomeni naturali e delle applicazioni tecnologiche.