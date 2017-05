Zettel Debate. Puntata 13: Politica Zettel Debate. Puntata 13: Politica

In questa puntata di "Zettel Debate. Fare filosofia" ci si chiede se abbia ancora senso l'impegno politico. Se fino a qualche decennio fa la politica ancora infiammava gli animi e veniva percepita dai più come un modo concreto per agire nella società e interpretarla, oggi la politica come la conoscevamo sembra non avere più alcun mordente.

Ma è veramente così? Sul serio la politica non serve più e non riesce più a colloquiare efficacemente con i cittadini? Insomma: l'impegno politico ha ancora un senso oppure no?