Zettel Debate. Puntata 7: Piercing Zettel Debate. Puntata 7: Piercing

In questa puntata di "Zettel Debate. Fare filosofia" si parla della possibilità di modificare il proprio corpo. Al di là delle modifiche necessarie alla salute (come protesi o trapianti) la puntata si concentra su quelle modifiche che vogliamo fare per migliore le prestazioni o l'aspetto del nostro corpo, oltre che per sentirci più a nostro agio con esso.

Ma fino a che punto è bello, buono e giusto modificare il corpo? Se esistono dei limiti, quali sono? Durante il dibattito verranno portati materiali contro le modifiche del corpo sempre e comunque, e materiali a sostegno di queste stesse modifiche.

