Zettel Debate. Puntata 8: Privacy Zettel Debate. Puntata 8: Privacy

In questa puntata di "Zettel Debate. Fare filosofia" si parla della privacy, un vocabolo inglese che ha conquistato sempre più importanza nella nostra società e che coincide con la riservatezza sulla nostra vita personale e familiare, nonché sul trattamento dei dati che ci riguardano.

Ma il diritto alla privacy vale sempre e comunque? Oppure ci sono dei casi in cui deve retrocedere di fronte a motivazioni più importanti e urgenti?

La puntata mostra quei contesti e quei frangenti in cui la privacy viene in secondo luogo e, dall'altra parte, presenta i contro argomenti che ribadiscono l'importanza della privacy anche in quei contesti e in quei frangenti.