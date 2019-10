16 ottobre 1943. Il rastrellamento al ghetto di Roma

76 anni fa, il 16 ottobre 1943, un reparto scelto delle SS operò un capillare rastrellamento al ghetto di Roma deportando 1024 persone di religione ebraica: uomini, donne e bambini. In questo breve reportage, realizzato per la storica rubrica del TG1 TV7, il giornalista Sergio Zavoli racconta quei tragici fatti, intervistando, a 20 anni di distanza, i pochi sopravvissuti, i parenti delle vittime e i testimoni. Un documento storico commovente e straziante che ci restituisce intatta la drammaticità di quei terribili momenti della storia del Paese e della città di Roma.



Rai Storia, il 12 ottobre alle 22.40, manderà in onda il documentario "La Razzia"

