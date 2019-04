2 maggio 2019: Un Web Doc di Rai Cultura dedicato a Leonardo

Leonardo Da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) è stato una delle personalità più importanti, poliedriche e rivoluzionarie del Rinascimento, ma l’importanza della sua figura e la sua opera magistrale lo rendono un riferimento fondamentale non solo per la sua epoca, ma per l’intera storia dell’umanità. Leonardo fu principalmente ingegnere e scienziato, ma la vastità del suo ingegno ed erudizione gli permisero di spaziare tra le discipline più disparate (ingegneria, architettura, pittura, scultura e musica) eccellendo ovunque grazie a quel variegato e rarissimo talento che lo pone ai più alti livelli della storia dell'arte, della conoscenza e dell’evoluzione umana.

A 500 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 maggio del 1519, Rai Cultura dedica all’autore della Gioconda e dell’Uomo Vitruviano un WebDoc ricco di contenuti biografici, di monografie e focus sulle singole opere e imprese, e soprattutto approfondimenti di esperti e studiosi della vita e dell’opera di quello che senza dubbio è stato uno dei più grandi geni di tutti i tempi.

