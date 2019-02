Al via il Concorso nazionale per le scuole EconoMia

Il Concorso nazionale per le scuole “EconoMia” è ormai giunto alla 7^ edizione, ed è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione tra le competizioni del Programma nazionale per la promozione delle eccellenze ed è bandito dal comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli studi di Trento), in collaborazione con MIUR – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico economico “Bodoni” di Parma, AEEE-Italia.

L’iniziativa intende promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole superiori ed è rivolta a chi frequenta le ultime due classi di licei, istituti tecnici, istituti professionali e l’ultima classe dell’istruzione e formazione professionale regionale IeFP. Potranno partecipare fino a 15 studenti per ogni scuola.

Il concorso EconoMia nasce da un’idea del prof. Bruno Demasi, docente di economia politica e diritto all’Istituto Bodoni che, nell’anno scolastico 2011-12, chiese ai migliori studenti di quarta e quinta di produrre un saggio breve su un tema di economia. In palio la partecipazione al Festival dell’Economia di Trento.

La favorevole accoglienza dell’iniziativa da parte degli organizzatori del Festival icona video suggerì ad AEEE-Italia di proporne l’estensione, dall’anno scolastico 2012-13, a tutto il territorio nazionale. EconoMia è uno dei format del Festival di Trento sin dalla prima edizione del 2013.

I 20 vincitori, oltre a ricevere un premio in denaro, saranno ospiti del Festival dell’Economia di Trento che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2019 e che avrà come tema Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza.

Scadenza iscrizione 16 febbraio

Tags

Condividi questo articolo