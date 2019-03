Al via la XXII edizione del Progetto MUSIS per diffondere la cultura scientifica

Il progetto, MUSIS: NOI BAMBINI MAESTRI DI SCIENZA, giunto alla XXII^ edizione, ha come obiettivo lo studio delle scienze nella scuola, l’interazione tra le diverse discipline, la diffusione della cultura scientifica sul territorio. Il progetto multidisciplinare articolato per macroaree, è inserito nel PTOF dell' Istituto Comprensivo Via Frignani, cons sede a via Frignani 97 a Roma e vede impegnati tutte le classi e i docenti delle diverse discipline.

La scuola diMOSTRA la scienza

In questi giorni i bambini si trasformano in Maestri di Scienza, entusiasti di illustrare e spiegare a genitori, nonni, fratelli, “colleghi” di altre classi in visita e conoscenti, oltre alle numerose e autorevoli personalità della scuola e non solo, i risultati del loro lavoro di ricerca e approfondimento di argomenti scientifici, utilizzando linguaggi diversi, mettendo in gioco le proprie competenze e abilità. Sono utilizzati tutti gli spazi disponibili, sia interni che esterni alla scuola (aule, laboratori, atri, corridoi, giardino). Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni altamente qualificati e prestigiosi.

La comunicazione deve portare alla conoscenza del fatto scientifico e qualunque forma di comunicazione che arriva a questo obiettivo è EFFICACE e va perseguita. Per questo motivo con gli alunni si affronteranno i seguenti argomenti:

PLESSO FRIGNANI - Via G. Frignani 97 a Roma, dal 1 al 5 aprile 2019

CLASSI PRIME E SECONDA: la flora questo mondo meraviglioso!

gli ambienti naturali: bosco, prato, campo coltivato.

le parti delle piante e le loro funzioni.

Le piante: effetti benefici e uso in cucina.

CLASSI TERZE: le comunità animali: le api e le formiche

CLASSI QUARTE: le meraviglie dell'infinitamente piccolo raccontate dai bambini della 4A e 4B.

Un viaggio all'interno della cellula e nel mondo dei microrganismi (batteri, virus, lieviti e muffe), il tutto arricchito da tante attività laboratoriali.

CLASSI QUINTE: siamo unici e irripetibili: i caratteri ereditari e la legge di trasmissione dei caratteri ereditari di Mendel.

DNA, clonazione e OGM.

RELIGIONE: Dalla pianta al foglio di papiro.

I giochi di 2000 anni fa in Palestina

SCUOLA INFANZIA "IL MELOGRANO DEI DESIDERI": Noi e le emozioni

PLESSO RENZINI - Via P. Renzi 47- Roma dal 2 al 9 aprile 2019

la Montagna

CLASSE PRIMA: le stagioni della montagna

CLASSE SECONDA: flora e fauna

CLASSE TERZA: origine tettonica e vulcani

CLASSE QUARTA: storia leggende e risorse

ESPERTI ESTERNI e APPROFONDIMENTI AL PROGETTO MUSIS PLESSO FRIGNANI

MARTEDI’ 2 APRILE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Progetto frutta e verdura nelle scuole

DOTT.SSA ROMANA ROCCALDO

Ore 9.15- 10.30 classi terze (Palestra)

Ore 10.45-12.00 classi prime (Palestra)

-MERCOLEDI’ 3 APRILE

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA

ore 9.00- 10.30 CLASSI TERZE:

Dott. Maurizio Mei entomologo approfondirà le comunità animali: le api e le formiche

ore 10.45- 11.45 CLASSI QUARTE:

Dott.ssa Bianca Colonna microbiologa approfondirà il viaggio all'interno della cellula e nel mondo dei microrganismi (batteri, virus, lieviti e muffe)

ore 11.45-13.00 CLASSI QUINTE:

Dott. Alessandro Rosa biologo molecolare approfondirà siamo unici e irripetibili: i caratteri ereditari e la legge di trasmissione dei caratteri ereditari di Mendel. DNA, clonazione e OGM.

GIOVEDI’ 4 APRILE

Associazione “PROMOZIONE PERSONA”: attività didattiche progetto scientifico “Scuole Aperte” e "Il meraviglioso mondo delle piante "

Dott.ssa Claps Domenica, Dott.ssa De Honestis Francesca Romana, Dott. Quagliarella Corrado

ore 9.15-10.15 SCUOLA DELL'INFANZIA IL MELOGRANO DEI DESIDERI

ore 10.15-11.15 CLASSI PRIME

ore 11.15-12.15 CLASSE SECONDA

VENERDI’ 5 APRILE

ASSOCIAZIONE REGIONALE APICOLTORI LAZIO

Dott. Cristian Cojocaru APICOLTORE

ORE 9.15-10.00 SCUOLA INFANZIA IL MELOGRANO DEI DESIDERI E CLASSE SECONDA

ORE 10.15-11.00 CLASSI PRIME

ORE 11.15-12.15 CLASSI TERZE

