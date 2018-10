Alessandro Bagliolo. Il codeweek europeo 2018 è un successo italiano

Si è appena conclusa l’edizione 2018 del Europe Codeweek (dal 6 al 21 ottobre), la settimana europea della programmazione, un’iniziativa che nasce dal basso e che mira ad estendere l’alfabetizzazione digitale a tutti, in modo divertente e coinvolgente. Quest’anno il target principale era la scuola, in particolare gli insegnanti che, utilizzando il coding come metodologia didattica, possano favorire negli studenti lo sviluppo del pensiero computazionale.

Nel filmato, Alessandro Bagliolo, coordinatore europeo del progetto, ci racconta il successo senza precedenti dell’iniziativa, cui l’Italia ha contribuito per il 45% del totale, avendo organizzato più di 18 mila eventi sui 41mila in tutta Europa.

