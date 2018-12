Alessio Romano, Ale Di Blasio, Una stanza tutta per loro

"Un indagine sui rituali e sulle abitudini delle scrittici”: questo in sintesi Una stanza tutta per loro, Cinquantuno donne della letteratura italiana, il libro di Alessio Romano e Ale Di Blasio pubblicato da Avagliano. Di Blasio fotografa le scrittrici nel loro luogo di lavoro (la scrivania, ma anche la cucina, la camera da letto, bar, spazi aperti) e Romano le interroga sulle loro consuetudini riguardanti la scrittura. Corredaono i testi e le fotografie un’indagine sulla scrittrice italiana preferita (vince Elsa Morante) e una raccolta di pareri riguardo all’esistenza di uno specifico femminile nella scrittura (la maggior parte delle intervistate nega che esista).

A Più libri più liberi abbiamo parlato con Ale di Blasio delle fotografie e dell'immagine che le scrittrici hanno dato di sé e del loro ambiente di lavoro.

Alessio Romano (Pescara, 1978) ha esordito nel 2006 con Paradise for all (Fazi), un giallo ambientato alla Scuola Holden dove ha studiato Tecniche della Narrazione. È autore di Solo sigari quando è festa (Bompiani 2015) e curatore de Gli stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis (Neo Edizioni 2017). Il suo ultimo libro è D’amore e baccalà (EDT 2018) dedicato alla città di Lisbona.

Ale Di Blasio (Atri, 1990) ha studiato Cinema e Spettacolo presso La Sapienza a Roma e si è laureato con una tesi sul fenomeno di Instagram e la fotografia istantanea digitale. Attualmente lavora a Milano come fotografo freelance.

