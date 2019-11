Alfieri del Lavoro 2019. Premiati gli studenti più meritevoli del Paese

Un prestigioso riconoscimento istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia, il Premio Alfieri del Lavoro viene assegnato ogni anno ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti e, premiando l’eccellenza negli studi, intende evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo negli studi e nella vita. I venticinque studenti sono scelti non più di uno per provincia fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia. Per poter essere segnalati attualmente sono richiesti i seguenti requisiti: votazione minima di 9/10 alla licenza media, almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi 4 anni della scuola superiore, votazione di 100/100 all’esame di Stato.

Gli Alfieri del Lavoro vengono premiati ogni anno al Quirinale dal Presidente della Repubblica in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro. Dal 1961 al 2019 sono stati designati 1.483 Alfieri del Lavoro.

GLI ALFIERI DEL LAVORO DEL 2019

Per il 2019 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.056 studenti, di cui 2.448 con i requisiti richiesti: votazione minima di 9/10 al diploma di Licenza Media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore. La votazione di 100/100 all’esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale.

Le segnalazioni sono pervenute da tutte le Regioni: 1.069 dal Nord, 601 dal Centro, 778 dal Sud. 1.558 provengono dai Licei e 890 dagli Istituti Tecnici e Professionali.

Gli Alfieri del Lavoro, che hanno ricevuto la medaglia dal presidente Mattarella il 22 ottobre al Quirinale, quest’anno sono 26 per un “ex aequo” fra due dei candidati (Chiara Dileo e Giovanni Pellegrino). Due degli Alfieri, inoltre, sono tra i borsisti del Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro. Dei 26 Alfieri 24 hanno ottenuto la lode all’esame di Stato. La loro provenienza territoriale è così distribuita: 8 dal Nord, 7 dal Centro e 11 dal Sud.

Ecco gli studenti premiati: Aurora Abbondanza (Genova), Anna Accorinti (Vibo Valentia), Alessandro Bettoni (Brescia), Enrico Conforto (Cuneo), Martina Corelli (Ferrara), Chiara Dileo (ex aequo con G. Pellegrino) di Bari, Luca Giammanco (Palermo), Laura Ginestretti (Ravenna), Eleonora Graziani (Tern), Francesca Ludovici (Latina), Sara Lupo Pasini (Cremona), Thomas Maisonneuve (Milano), Fabrizio Miceli (Ragusa), Lorenzo Miglietta (Lecce), Lorenzo Musmeci (Taranto), Giovanni Pellegrino (ex aequo con Chiara Dileo) Bari, Thomas Reali (Pisa), Salvatore Carmine Romano (Potenza), Leonardo Sera (Frosinone), Giorgia Sordoni (Ancona), Diego Sparagna (Roma), Giuseppe Turturici (Agrigento), Emma Maria Ugolini (Verona), Angela Zanatta (L’Aquila), Sofia Zanelli (Cosenza), Domenico Zucchi (Salerno).

