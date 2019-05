Alla Reggia di Portici con il progetto La scuola adotta un monumento. 11 e 12 maggio 2019

Un percorso formativo che ha ottenuto il plauso dei migliaia di visitatori della Reggia di Portici degli ultimi anni. Si chiama La scuola adotta un monumento: la Reggia di Portici, il progetto del Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” di Portici che, in collaborazione con Fondazione Napoli Novantanove, con il Centro Musa e il Dipartimento di Agraria dell’UNINA, è giunto quest’anno alla sua settima edizione.

Coadiuvati dalla referente Rosalinda Gallo e dall’esperta della Fondazione Napoli Novantanove Anna Maria Visconti, nel secondo weekend di maggio, i ragazzi accompagneranno il pubblico in visita proponendo due percorsi: quello storico-artistico e quello storico-naturalistico, facendosi portatori di racconti, curiosità ed aneddoti per narrare, anche in lingua inglese, non solo la storia di Carlo di Borbone che la fece costruire, ma anche quella di un intero territorio ricco di passato.

Ma quali sono gli obiettivi del progetto?

- Scoprire il potenziale dei propri beni culturali e la capacità di agire sul piano di una cittadinanza attiva e in sinergia con gli Enti più prestigiosi della Città di Portici;

- offrire, attraverso il racconto dei nostri giovani, la memoria parlante di questi luoghi troppo spesso dimenticati;

- elaborare percorsi di riflessione ed esperienza per la conoscenza e comprensione del territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i (giovani) cittadini interagiscano con le istituzioni, i soggetti produttivi e quelli culturali per l’individuazione di azioni conoscitive e formative per promuovere la tutela del territorio come luogo privilegiato di infinite possibilità;

- restituire agli studenti la possibilità di essere parte integrante di una comunità cittadina sensibile e partecipe.

In questo doppio appuntamento primaverile, l’11 e 12 Maggio prossimi dalle ore 9:00 alle ore 13:30, la Reggia sarà eccezionalmente visitabile attraverso i percorsi di visita proposti dagli alunni. Inoltre, ecco le novità:

Sabato 11 Maggio 2019 alle ore 10:30 - Sala Cinese Palazzo Reale di Portici- presentazione del saggio Regine - spose bambine ,eroine e sante dall’Europa alla corte di Napoli di Nadia Verdile per un dibattito sulla vita di Corte vista al femminile.

Domenica 12 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:30 - apertura straordinaria delle scuderie e del Galoppatoio reale con percorsi guidati per la conoscenza della storia della progettazione del primo galoppatoio coperto in Europa.

Lungo i percorsi, le visite saranno punteggiate da spettacoli musicali e teatrali, parte integrante di altri progetti formativi del Silvestri, - SilvestrInCanto, Laboratorio teatrale del Silvestri, Silvestri Times.

