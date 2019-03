Andrea Dorfman, Imperfetta

Andrea incontra Dave: è amore, ma loro due sono troppo diversi: lui ama i cani e lei i gatti; lei è un’artista e lui un chirurgo plastico. In particolare è questo che non va giù ad Andrea, lei, che combatte da sempre con il complesso del naso grosso, pensa che la chirurgia plastica serva a persone che non si sanno accettare. Seguendolo nel suo lavoro, scoprirà che Dave aiuta le persone a riprendersi da brutti incidenti e anche ad avere un migliore rapporto con se stesse. Tratta dal cortometraggio Flawed, candidato a un Emmy Award, un racconto originale e coinvolgente. In questo video l'autrice e il suo Dave ci parlano del libro che riflette la loro storia.

"Passai anni a fingere che il mio nasone non mi infastidisse, ma non era vero. Lo odiavo. Davo la colpa a Belinda, che si era rifatta il naso e mi aveva abbandonata. Davo la colpa alla chirurgia estetica, per avermi convinta che esistesse un naso giusto. Davo la colpa all’industria pubblicitaria, per aver costruito un ideale di bellezza femminile. Davo la colpa a un mondo in cui le donne sentivano di dover apparire in un certo modo."



Andrea Dorfman è un’animatrice e regista cinematografica. Adattato dal film Flawed, Imperfetta è il primo libro pubblicato a suo nome. How to Be Alone, la video-poesia da lei realizzata insieme a Tanya Davis, ha totalizzato oltre otto milioni di visualizzazioni su Facebook ed è uscita come libro nel 2013. Vive a Halifax, Nuova Scozia, Canada.



