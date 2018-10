Andrea Mantegna a Palazzo Barberini

Un volto di Cristo dal timbro asciutto e solenne proprio delle antiche icone ma di una straordinaria modernità per costruzione spaziale e finezza psicologica. E’ Ecce Homo di Andrea Mantegna esposto a Palazzo Barberini insieme ad altri capolavori provenienti dalla prestigiosa collezione raccolta a fine Ottocento da Edouard André e da sua moglie Nélie Jaccquemart, in seguito donata allo Stato francese.

Sei le opere presentate, eseguite tra il 1450 e il 1500, tutte di area padovana che documentano il Rinascimento italiano nella fase aurorale, nel momento di maggiore passione per la cultura antiquaria. In mostra anche la tavola di Andrea Mantegna Madonna col bambino e i santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa, Ercole e Anteo, un inchiostro su carta di scuola mantegnesca, Ritratto d’uomo, una tempera su pergamena di Giorgio Schiavone, l’olio su tavola Madonna col bambino di Giovanni Battista Cima da Conegliano e la scultura in bronzo Mosè di Andrea Briosco noto come il Riccio.

La mostra si inserisce in una politica di scambi incrociati con musei italiani e stranieri, ed è affiancata da un percorso parallelo nel collezionismo americano. Provengono dal Museum of Fine Arts di Houston due preziose tavole trecentesche, una mai esposta prima in Europa, tra loro complementari: La Madonna con il Bambino del Maestro Senese della Madonna Straus e la Madonna con il bambino del Maestro della Madonna Straus. Dipinti di due autori sconosciuti acquistati nel secolo scorso da Edith Abraham e Percy Selden Straus, e nel 1944 entrati a far parte della collezione del Museum of Fine Arts. Le due tavole sono proposte accanto alla Madonna di Palazzo Venezia, opera in passato posta in relazione con il Maestro Senese della Madonna Straus. L’iniziativa consente, dunque, di porre in atto un significativo confronto visivo tra le diverse scuole che caratterizzarono lo stile gotico italiano.

Roma, Palazzo Barberini: La Stanza di Mantegna-Capolavori dal Museo Jacquemart-André di Parigi; Gotico Americano. I Maestri della Madonna Straus. Fino al 27 gennaio 2019

