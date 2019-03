Anna Contardi, AIPD: perché l’autonomia è fondamentale

Anna Contardi spiega perché l’autonomia è fondamentale nella vita di ciascuno di noi, e anche nella vita delle persone con sindrome di Down. Ecco perché è importante lavorare sullo sviluppo delle autonomie delle persone con disabilità intellettiva per promuovere l’inclusione scolastica e lavorativa.

Anna Contardi, assistente sociale ed esperta su aspetti legati all'educazione delle persone con disabilità intellettiva. È coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a Roma dove opera fin dal 1981. In tale ambito ha ideato e tuttora dirige il "Corso di Educazione all'Autonomia per adolescenti con Sindrome di Down" che ha trovato ormai diffusione in varie città. Ha collaborato come consulente tecnico-scientifico alla realizzazione di vari film sulle persone con sindrome di Down, tra cui "A proposito di sentimenti" di Daniele Segre presentato nel 1999 alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha realizzato indagini sui temi dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale e più in generale sull'analisi dei bisogni delle persone con Sindrome di Down e le loro famiglie. Ha partecipato in qualità di relatrice a convegni e seminari sui temi dell'associazionismo, dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone Down, dell'educazione all'autonomia di persone con ritardo mentale e dell'utilizzo del software didattico per persone con handicap, in Italia e all'estero. Dal 2008 dirige la collana "Laboratori per l’autonomia" della Casa Editrice Erickson. È vicepresidente della European Down Syndrome Association, rete europea delle Associazioni che si occupano di persone con sindrome di Down.

