Antonio Monda, Nel territorio del diavolo

Nel territorio del diavolo, settimo tassello dell’affresco che Antonio Monda va costruendo da anni sulla città di New York, s’incentra sulla figura di Lee Atwater, l’artefice della vittoria di George Bush alle presidenziali del 1988 contro il favorito Michael Dukakis. A raccontare la storia di questa campagna elettorale fatta tutta di colpi bassi e fake news è l’immaginario personaggio di Alexander Sarris, un giovane newyorchese che si trova per caso al centro della furiosa battaglia politica (lui cercava un lavoro e Lee gliel’ha dato, forse perché gli serviva un gay da poter esibire nella sua squadra). Mentre Alexander vive la storia d’amore più importante della sua vita con Amancio, un macchinista del David Letterman Show che scoprirà di essere sieropositivo, Lee lancia una bordata dopo l’altra contro Dukakis: prima lo accusa di pedofilia, poi lo fa attaccare perché contrario alla pena di morte e non risparmia la moglie Kitty, spargendo la voce che abbia bruciato la bandiera americana e che ecceda nel bere. Grazie a tutto ciò il candidato democratico viene pubblicamente umiliato e Bush diventa presidente. All’apice della sua popolarità, Lee scopre di avere un tumore al cervello e negli ultimi mesi di vita, accanto alla moglie incinta e alle due figlie piccole, si pente del male che ha fatto. Una riflessione di grande attualità su una pagina di storia recente, una denuncia degli aspetti deteriori della politica, oltre che un appassionato ritratto della città di New York, delle sue figure e dei suoi luoghi simbolo.



Antonio Monda insegna alla New York University e collabora con La Repubblica. Vive a New York. Ha pubblicato La magnifica illusione (Fazi 2003), The Hidden God (MoMA 2004), Tu credi? (Fazi 2006), Assoluzione (Mondadori 2008), L'America non esiste (Mondadori 2012) e I film della nostra vita (Mondadori, 2013). Altri suoi romanzi sono: La casa sulla roccia (Mondadori 2014), Ota Benga (Mondadori 2015), Io sono il fuoco (Mondadori 2018) e Nel territorio del diavolo (Mondadori 2019).

