Argentina 1976 - 1983. Lo sterminio di una Generazione

Una delle pagine più vergognose della storia del Novecento ricostruita attraverso le testimonianze delle Madri di Plaza de Mayo: le madri dei giovani desaparecidos che sfidarono il regime denunciando all'opinione pubblica gli orrori e i drammi che stava vivendo il loro Paese.

Il documentario, realizzato da Rai Educational in collaborazione con il Landis, Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia, racconta dello sterminio silenzioso di decine di migliaia di cittadini in gran parte giovani studenti effettuato dalla dittatura militare. Solo grazie al coraggio di un gruppo di madri cominciò a venir la terribile verità sui “desaparecidos”.

Tags

Condividi questo articolo