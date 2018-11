Attenzione! Capire l`economia digitale ti può cambiare la vita

L'attenzione è la nuova moneta del nostro tempo. Ciascuno di noi sperimenta ogni giorno l'effluvio di stimoli e notizie che sfida le nostre soglie attenzionali e vive la frustrazione del loro inesorabile abbassamento. La questione ci riguarda da vicino nel nostro quotidiano: dal supermercato al divano di casa, fino alla cabina elettorale. Come consumatori, cittadini, semplici fruitori d'informazione, capiamo davvero come Google, Facebook e le grandi piattaforme giocano con la nostra attenzione? Brexit, Trump, e-commerce, social media sono le tappe di un viaggio nella contemporaneità, per scoprire i meccanismi che regolano la nostra attenzione, per imparare a governare questa nuova valuta e ritrovare il piacere di capitalizzare solo ciò che è in grado di migliorare il nostro vivere.

Beniamino Pagliaro giornalista, lavora a "Repubblica". Scrive di economia e reti. Ha fondato la startup editoriale Good Morning Italia

