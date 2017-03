Beppe Fenoglio, da partigiano a scrittore

Fotografie tratte dall’album di famiglia di Beppe Fenoglio aprono questo video, dedicato in particolare alla partecipazione dello scrittore alla resistenza partigiana. Fenoglio seppe tradurre quell’esperienza in letteratura in maniera esemplare. Il partigiano Johnny, romanzo del 1968, viene definito dal critico Lorenzo Mondo, “summa della narrativa partigiana”. La lettura delle pagine de Il partigiano Johnny fa da sfondo a filmati d’epoca e al viaggio per immagini nei luoghi di vita dello scrittore; sequenze del film per la televisione si alternano alle testimonianze di studiosi e partigiani.

