Beverly Barkat porta a Roma i paesaggi d`Israele

Artista israeliana di origine sudafricane, Beverly Barkat ha stabilito un profondo legame con la storia e la tradizione artistica italiana, avviando con le sue installazioni site specific un fertile incontro tra antico e contemporaneo. Pittura, architettura, arte del gioiello si fondono nelle creazioni stratificate, dense di materia colorata, di quest’artista che trae ispirazione tanto dalla tradizione classica quanto dai movimenti dell’arte moderna come l’Espressionismo astratto.

Nel 2017 Beverly Barkat è intervenuta nel rinascimentale Palazzo Grimani, ideando per la dimora veneziana una serie di teleri di ampio formato. Alcune opere sono entrate a far parte della collezione permanente del Museo tracciando così un segno indelebile dell’artista israeliana in laguna.

Con After the Tribes, un omaggio ai 70 anni della nascita del suo Paese, Barkat si è confrontata con gli spazi e le decorazioni di Palazzo Boncompagni Ludovisi a Roma, portando nel cuore del villino novecentesco, la Sala delle Vedute, l’eredità storica e spirituale del popolo ebraico. Un’operazione estetica che intende affermare, insieme al valore assoluto della memoria, delle radici del proprio vissuto, la forza e la vitalità del dialogo interculturale attraverso la ricerca artistica.

After the Tribes

Palazzo Boncompagni Ludovisi, Roma

Fino al 31 dicembre 2018

