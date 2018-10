Blockchain, Intelligenza Artificiale e Immersive Technology: quanto valgono?

Entro il 2024, secondo i dati di Transparency Market Research, i ricavi del settore Blockchain arriveranno a quota 20 miliardi di dollari, con una crescita significativa rispetto ai 315,9 milioni di dollari del 2019. La blockchain si fa sempre più strada nelle strategie delle aziende, con applicazioni che vanno dalle identificazioni digitali agli smart contract, fino allo scambio di dati in modo sicuro e veloce. In particolare, la finanza è ad od oggi il settore più sviluppato, seguono il mondo della logistica, dei pagamenti, dell’healthcare e dell’energia.

Quanto all’intelligenza artificiale, la stima di IDC è che i ricavi generati dal mercato dell’Artificial Intelligence cresceranno dai 634,7 milioni di dollari del 2016 ai 36,8 miliardi del 2025. La capacità di elaborazione dei Big Data in tempi brevi sembra essere l’ambito di applicazione maggiormente battuto attualmente, sia per prevedere i comportamenti di consumo sia nei processi di gestione e selezione del personale (workforce analysis).

Per le tecnologie immersive sarà il settore business a fare da protagonista: se nel 2017 il 30% dei ricavi è composto soprattutto da gaming, media ed entertainment, fino al 2021 l’incremento medio annuo del valore del comparto sarà del 98,8%, grazie soprattutto alla spinta delle applicazioni aziendali. Una su tutte: la qualità della comunicazione e del marketing crescerà drasticamente, grazie alla capacità di veicolare, attraverso AR e VR, percezioni e sensazioni.

La ricerca (vedi pdf ) verrà presentata il 15 e 16 novembre nella seconda edizione di Futureland, l’appuntamento internazionale rivolto al mondo del business e dedicato ad applicazioni pratiche e opportunità di crescita legate alle tecnologie emergenti organizzato da Talent Garden.

Tags

Condividi questo articolo