Borse e premi assegnati dall`Accademia dei Lincei

L’Accademia Nazionale dei Lincei ha deciso di assegnare per l’anno 2021 le seguenti 23 borse di studio, in parte finanziate da lasciti che ha ricevuto nel corso della sua lunga vita e che portano il nome prescelto dal donatore:

quattro Borse per l’Europa in discipline scientifiche, di € 8.000 ciascuna, destinate

- una per ricerche nel campo dell’Astronomia;

- una per ricerche nel campo della Matematica;

- una per ricerche nel campo della Geologia e Paleontologia;

- una per ricerche nel campo delle Scienze biologiche e applicazioni.

Una borsa di studio post-dottorato «Virginio Rizzo» per ricerche nel campo della Medicina di cui usufruire presso Istituti o Dipartimenti italiani o stranieri, di € 22.947;

Una borsa di studio post dottorato della Fondazione «Valeria Vincenzo Landi» per ricerche nel campo della Genetica agraria di cui usufruire presso laboratori italiani o stranieri, di € 22.947.

Una Borsa post-dottorato «Dott. Giuseppe Guelfi» per ricerche nel campo della Biomedicina e Biologia di cui usufruire presso le Università di Firenze, Pisa, Siena o presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di € 22. 947;

Quattro Borse «Enrico Persico» per studenti iscritti nell'anno accademico 2020-2021 al corso di Laurea Specialistica in Fisica, presso le Università Statali di Roma, di € 6.000 ciascuna.

Quattro Borse per l’Europa per cultori italiani di Scienze umanistiche che intendano recarsi in un paese dell’Unione Europea, di € 5.000 ciascuna

Una Borsa post-dottorato «Raffaele Pettazzoni» per ricerche nel campo delle Storia delle Religioni di € 22.947;

Due Borse di studio post dottorato «Clelia Laviosa» per la partecipazione al corso di perfezionamento presso la sede di Atene della Scuola Archeologica Italiana, di € 5.850 ciascuna, in uno dei seguenti settori:

1. Preistoria e protostoria egea;

2. Archeologia e storia dell’arte greca e romana;

3. Archeologia e storia dell’arte tardo-antica e proto-bizantina;

4. Epigrafia e antichità greche;

5. Architettura antica.

Due Borse della Fondazione «Amelia Minghini ved. Forti e Novelli» destinate una a studenti universitari o laureati israeliti di condizioni economiche disagiate, di € 9.000, una per discipline scientifiche e una per discipline umanistiche.

Una Borsa «Luigi ed Eleonora Ronga» per ricerche nel campo degli studi musicologici, di € 15.000.

Una Borsa di studio post-dottorato del Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre»

nell’ambito delle scienze morali su “Letterature moderne”, di € 22.947.

Una borsa di studio post-dottorato del Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre» nel settore delle scienze fisiche, matematiche e naturali, su “Ricerche in ambito biomedico” di € 22.947.

Alle borse di studio si affiancano 23 premi dell’Accademia per il 2021, di seguito riportati:

- Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per la Critica dell’arte e della Poesia, di € 10.000;

- Premio «Mario Di Nola» un’opera letteraria, filosofica o storica, di € 8.000;

- Premio Internazionale «Arnaldo Bruno» per la Ginecologia, di € 25.000;

- Premio Internazionale «Fabio Frassetto» per l’Antropologia fisica oppure, in alternativa a quest’ultima, per la Paleoantropologia, di € 25.000;

- Premio Internazionale «Gaetano Salvatore» per la Fisiopatologia della tiroide, di € 10.000;

- Premio Internazionale «Francesco de Luca» per medici impegnati nella ricerca sui tumori, di € 10.000;

- Premio Internazionale «Vincenzo Caglioti» per studiosi che abbiano condotto ricerche nel settore della Chimica, di € 5.000;

- Premio Internazionale «Giuseppe e Paolo Gatto» riservato al tema: “La catena alpina, la pianura padana e i loro rapporti con l’Appennino settentrionale sotto il profilo delle scienze geologiche di base e delle loro applicazioni nel campo geologico-ambientale, di € 2.500; *

- Premio «Silvia Fiocco» per ricerche nel campo delle leucemie, linfomi e delle cardiopatie dell’adolescenza, di € 6.000;

- Premio «Roberto Piontelli» per contributi scientifici o tecnologici nel settore della corrosione o dell’energetica elettrochimica o della chimico-fisica dei processi che avvengono agli elettrodi, di € 5.000;

- Premio del Fondo Autonomo Linceo «Giovanna Jucci» per la Genetica, di € 5.000;

- Premio «Mariella Graffi» per tesi di Laurea su argomenti di ricerca riguardanti l’Anatomia comparata, di € 5.000;

- Premio «Alfredo Di Braccio» per studiosi in Fisica, di € 5.000;

- Premio «Gioacchino Iapichino» per un’opera edita o inedita nel campo dell’Analisi matematica, di € 5.000;

- Premio «Giuseppe Schiavinato» per tesi riguardanti le Scienze mineralogiche, di € 5.000;

- Premio «Tito Maiani» per tesi di laurea riguardanti la Fisica, di € 2.500;

- Premio Internazionale «Leonardo Paterna Baldizzi» per un’opera di musica;

- Premio della Fondazione «Dott. Giuseppe Borgia» per un’opera di argomento letterario riguardante la Filologia e Linguistica, di € 10.000;

- Premio «Paolo Pansa Cedronio» per giovani funzionari della carriera diplomatica, di € 12.000;

- Premio di Laurea «Arturo Nattino» per tesi riguardanti i mercati mobiliari, di € 10.000;

- Premio «Francesco Santoro-Passarelli» per un’opera edita nel settore del Diritto del Lavoro, di € 5.000;

- Premio «Ugo Procacci» per tesi di dottorato, riguardanti argomenti di storia e di storia dell’arte del Medioevo o del Rinascimento, o di storia del restauro e delle sue tecniche, di € 5.000;

- Premio «Pasquale de Meo» per tesi di Laurea relative alla progettazione architettonica, di € 3.000;

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica mediante la compilazione del modulo on-line all’indirizzo: https://www.lincei.it/it/Bandi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Premi e Borse di Studio, Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 10, 00165 Roma, Tel. 06.68307831/06.68027234 – e-mail: ufficio.premi@lincei.it.



