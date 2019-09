Buon compleanno AIE. L`11 settembre l`Associazione Italiana Editori compie 150 anni

La proiezione di un filmato di sette minuti realizzato da Rai Cultura per festeggiare i “150 anni di libri. 150 anni di storia d’Italia”, aprirà le celebrazioni per il compleanno dell’Associazione Italiana Editori (AIE) l’11 settembre alle 11.00 nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica a Roma.

L’evento, che si svolgerà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che vedrà riuniti editori, scrittori, giornalisti e rappresentanti dell’industria e della politica culturale, sarà coordinato da Paolo Mieli ed introdotto da un intervento del presidente dell’AIE, Riccardo Franco Levi su “Essere editore: libertà e speranza”. A seguire prenderanno la parola il professor Gian Arturo Ferrari, la senatrice Elena Cattaneo e lo scrittore Alessandro Baricco per raccontare, ciascuno dal suo punto di vista, come il nostro Paese sia cresciuto insieme all’editoria e quanto questa abbia contribuito a far crescere l’Italia e gli italiani.

Fondata il 17 ottobre 1869, AIE è infatti la più antica associazione di categoria italiana, socia fondatrice nel 1910 di Confindustria. Riunisce gli editori italiani – e quelli stranieri attivi in Italia – di libri, riviste scientifiche, prodotti e contenuti dell’editoria digitale. Sul piano internazionale, nel 1896, a Parigi, ha partecipato alla fondazione dell’International Publishers Association (IPA) e nel 1967 della Federation of European Publishers (FEP).

A riconoscimento dell’attività di AIE e dei suoi 150 anni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato l’emissione di una carta di valore postale: sempre l’11 settembre è prevista la presentazione del francobollo celebrativo.

