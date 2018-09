Canta-Libri - Cantalupa 8/22 settembre

Torna a Cantalupa (TO) dall'8 al 22 settembre per la sua 19^ edizione il festival CANTA-LIBRI, manifestazione organizzata dall'associazione Cantalibri con il patrocinio della Regione Piemonte. Canta-Libri si presenta come mostra mercato del libro e della lettura ma offre molto altro ancora: presentazioni di libri, letture, narrativa, poesia, incontri, degustazioni di prodotti locali, visite guidate e attività per i bambini e i ragazzi.

Tra gli eventi in programma segnaliamo:

Sabato 8 settembre ore 16.30 Villa Comunale

Inaugurazione con le Autorità della mostra fotografica IL GRANDE INCENDIO DELL’OTTOBRE 2017 (9 - 16 Settembre), dedicata alle organizzazioni, alle associazioni ed a tutti i volontari che tanto hanno dato per il suo spegnimento.

Domenica 9 settembre ore 10.00 - 12.30 Villa Comunale ÈDITO FESTIVAL presenta gli editori e i libri piemontesi: territorio, thriller, narrativa in un fil rouge che collega autori, editori e libri nell’arte del buon leggere. Editori partecipanti: Yume, Accademia, Vis Vitalis, Cristina Voglino, Didattica Attiva, Allagalla, Atene del Canavese, Centro di Benessere, I mprimex, Diderottiana, Sui Generis, Buckfast, Lina Brun, La Piccolina, Graphot, Mediares, A4, Ester, Buendia.

Domenica 9 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18,30 piazza del Municipio Il mare a Canta-Libri? Sì, se le onde sono fatte di poesia. L’equipaggio di dodici lettori de Il Circo delle Voci – Associazione culturale YOWRAS, farà rivivere i versi più amati degli autori più celebri fra cui Leopardi, Neruda, Dickinson, D’Annunzio, Garcia Lorca, Prévert, Carducci, Baudelaire. Cinque minuti di lettura, quindici minuti di pausa: un modo diverso di ascoltare la poesia, a onde appunto, per fermarsi, ricordare, riscoprire, attendere, farsi incuriosire. Con le voci di: Loretta Beltramino, Luca Bertolino, Sara Bruno, Guido Calliero, Moreno Demaria, Rita Foti, Silvia Gualtiero, Anita Manolas, Cristina Negri, Sara Quero, Marta Roventi Beccari e Paolo Montaldo

Domenica 9 settembre ore 18:00 Cascina del Monastero Presntazione del libro NON FA NIENTE di Margherita Oggero (Einaudi). Un patto tra due donne, Esther e Rosanna, una scelta coraggiosa e l’irresistibile energia con cui affrontano la vita. A passeggio per cinquant’anni di storia in compagnia di due straordinarie figure femminili.

Giovedì 20 settembre ore 21.00, Villa Comunale presentazione del libro: NON LEGARE IL CUORE. LA MIA STORIA PERSIANA TRA DUE PAESI E TRE RELIGIONI di Farian SABAHI (Solferino). Dall’ Iran della rivoluzione all’Italia di oggi. Il destino nomade di una donna. "La storia di FARIAN rimarrà nell’anima del lettore, cristiano o musulmano o privo di appartenenza professata. Tutti membri della stessa umanità" (Gianfranco Ravasi).

Per tutte le info e il programma completo vai al sito: www.associazionicantalupa.it

