Carlo Albarello, Il `68 raccontato ai giovani

Carlo Albarello ci racconta il progetto Lettere dal '68, Non è che un inizio che ha curato per il Centro del libro e la lettura in occasione della Giornata Nazionale della Letteratura in collaborazione con l'Associazione degli Italianisti, del progetto COMPITA, dell'Atlante digitale del '900 letterario e di Università e Scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia.

