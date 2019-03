Carlotta Leonori: aiutare le persone con sindrome di Down a farsi un`opinione

Carlotta Leonori spiega come aiutare le persone con sindrome di Down a formarsi un’opinione personale. Ogni persona con sindrome di Down può fare delle scelte e sviluppare le proprie idee.

Carlotta Leonori è educatrice professionale e lavora dal 2002 presso l’Associazione Italiana Persone Down

