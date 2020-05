Caro Giovanni, caro Paolo...La vostra storia, le nostre vite

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, il 22 maggio su Rai Scuola alle ore 10.30, e sabato 23 alle ore 11.00 andrà in onda uno Speciale de “La scuola in tivù" intitolato "Caro Giovanni, caro Paolo...La vostra storia, le nostre vite”.

I ragazzi delle scuole italiane invieranno un breve videomessaggio a Falcone e Borsellino, descrivendogli con poche parole cosa è entrato, come traccia indelebile, nella loro vita della testimonianza umana e intellettuale dei due magistrati vittime della ferocia mafiosa. Gli interventi saranno alternati a immagini di repertorio con interviste ai due giudici, momenti della loro azione di magistrati, testimonianze dei congiunti degli agenti della scorta.

