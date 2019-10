Che impresa ragazzi! FEduF premia i migliori progetti degli studenti

Venerdì 4 ottobre alle ore 10:30 presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in Via Santo Stefano del Cacco 1, Roma, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria 2019, si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Che Impresa Ragazzi!”.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio di ABI e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e ha come obiettivo quello di stimolare giovani studenti alla realizzazione di un business plan in maniera efficace e creativa.

