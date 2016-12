Christmas tales from America: A luckless Santa Claus di F. Scott Fitzgerald

In occasione delle festività natalizie Rai Scuola, propone una strenna in tre puntate nell’ambito della sua programmazione dedicata all’apprendimento della lingua e della cultura inglese. Christmas Tales from America, mette in scena in lingua originale inglese, tre racconti classici della letteratura americana dedicati al Natale.

Oggi 22 dicembre alle 15.30 canale 146 di Rai Scuola la terza puntata "A luckless Santa Claus" di F. Scott Fitzgerald.

F. Scott Fitzgerald è uno degli scrittori americani più famosi, anche grazie al suo romanzo più noto “The Great Gatsby” scritto nel 1925. Fitzgerald nacque nel 1896 in Minnesota in una famiglia benestante e cominciò a scrivere quando era ancora uno studente all’Università di Princeton.

The Luckless Santa Claus, scritto nel 1912, apparve nel Newman News, un piccolo giornale locale. Il racconto è ambientato a New York intorno all’anno 1910.

Il tono brillante della narrazione e le trovate umoristiche che si susseguono, mettono a nudo un personaggio emblematico della società americana dell’epoca, il giovane dandy elegante e spensierato che, grazie al proprio denaro, può vivere nel proprio ambiente protetto, ma se costretto ad uscire dal proprio mondo non riesce a relazionarsi con gli altri. Il racconto cela una sottile critica a quell’upper class spesso chiusa nel proprio privilegio e incapace di rapportarsi con la vita reale.

