Computer Science First, per l`apprendimento della programmazione informatica

Verónica Gebhardt, Computer Science Program Manager presso la sede di Zurigo di Google, illustra il progetto della sua azienda che ha la finalità di rendere gli studenti non solo fruitori ma anche creatori di prodotti digitali. Per questo è stata pensata e realizzata una piattaforma ad hoc, Computer Science First (g.co/csfirst/it), che da quattro anni fornisce ai ragazzi gli strumenti per apprendere i concetti base della programmazione informatica.

Verónica Gebhardt ha preso parte al VII meeting Docenti virtuali e Insegnanti 2.0.

Tags

Condividi questo articolo