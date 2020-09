Concorso “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione”

L’Associazione Articolo 21 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Associazione Costituzionalisti, la Fnsi ed altre autorevoli istituzioni, ha promosso, per l’anno scolastico 2020-2021, un concorso volto a favorire la conoscenza della Costituzione e, in particolare, gli articoli che sanciscono il diritto all’informazione e alla conoscenza.

Questa edizione è dedicata all’approfondimento del tema del diritto all’istruzione, l’Articolo 34, anche alla luce dei preoccupanti risultati emersi dal recente rapporto PISA (Programme for International Student Assessment) dell’OCSE sull’educazione e l’apprendimento degli studenti che hanno terminato la scuola dell’obbligo, dove l’Italia, su 36 paesi, si colloca al 29° posto riguardo alla conoscenza della matematica, delle scienze e alla literacy in lettura, alla capacità di comprendere, utilizzare e commentare un testo scritto.

Gli elaborati degli studenti saranno valutati da una giuria composta da giuristi, filosofi e personalità della cultura, oltre ad alcuni rappresentanti delle istituzioni.

Il concorso prenderà il nome di Sergio Zavoli, che della giuria è stato il presidente sin dalla prima edizione.



