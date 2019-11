Concorso Nazionale “Premio Giovanni Grillo”

Il concorso indetto dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo, quale premio alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Rai Responsabilità Sociale.

Il concorso per l’anno scolastico 2019/2020 ha come oggetto la riflessione ispirata all’art.1/3 della Costituzione dell’Unione Europea “L’unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” ed in particolare dovrà vertere sui seguenti temi:

1) Il dialogo tra gli Stati, base di civile convivenza e l’Europa come impegno per la pace, l’integrazione e la coesione;

2) Il valore della memoria per alimentarne l’impegno attuale. L’esempio di Giovanni Grillo e degli uomini che scelsero il sacrificio contro il totalitarismo (riflessioni dalla lettura del libro “Giovanni Grillo da Melissa al lager – La vicenda di un deportato calabrese “ di Gennaro Cosentino, fruibile gratuitamente al link http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo).

In un’epoca in cui la globalizzazione rischia di polarizzare le relazioni internazionali e gli equilibri geopolitici, diventa prioritario recuperare la memoria storica quale base la collaborazione tra gli Stati nella realizzazione di un’Europa che sia baluardo per la pace, l’integrazione e la coesione.

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale. I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip o racconto fotografico.

a) Il videoclip dovrà avere una durata massima di 5 minuti in formato .mov, mpeg4,avi, wmv, flv, mp4.

b) Il racconto fotografico, composto da 3 ad un massimo di 5 scatti, dovrà essere presentato in formato jpg che abbia in sé un’idea di narrazione. Entrambi i lavori devono essere inediti a cura e responsabilità dell’autore/i.

I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, specificando nell’oggetto della mail il nome dell’istituto e bando Grillo 2019, entro il 13 dicembre 2019 al seguente indirizzo: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it corredati dalla scheda di partecipazione “ALLEGATO A”, debitamente compilata in ogni sua parte.

E’ ammessa esclusivamente la condivisione del file tramite Google drive.

I progetti saranno esaminati da una commissione composta dal Presidente della Fondazione Premio Giovanni Grillo e da non più di cinque componenti scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale in rappresentanza degli Enti che patrocinano il concorso.

In sede di revisione degli elaborati, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.

Sono previsti 2 premi da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola:

premio in materiale didattico per un valore di € 1.000,00 (euro mille) al lavoro primo classificato realizzato dagli studenti delle scuole secondarie di I grado;

materiale didattico per un valore di € 1.000,00 ( euro mille) al lavoro primo classificato realizzato dagli studenti delle scuole secondarie di II grado; I premi, a carico della Fondazione Premio Giovanni Grillo, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici.

I vincitori saranno premiati in una cerimonia di premiazione organizzata in occasione della Giornata della Memoria con date e luogo da definirsi in una successiva comunicazione.

Per ulteriori informazioni, https://www.fondazionepremiogrillo.it/

