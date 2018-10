Concorso Nazionale di Filosofia Romanae Disputationes

Sarà Massimo Recalcati, il 26 ottobre prossimo, a dare il via quest’anno all’iniziativa “Romanae Disputationes” con una lezione introduttiva dal titolo: “Un extrême désir. Natura e possibilità del desiderio”, in programma a Milano presso l’Auditorium Giovanni Testori. Per questo evento è prevista la partecipazione di persona o in diretta streaming gratuita (iscrivendosi entro il 20 ottobre sul sito romanaedisputationes.com).

Ma di cosa si tratta? Romanae Disputaziones è un concorso nazionale, promosso dall’associazione ToKalOn-Didattica per l’eccellenza e rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore, con lo scopo di risvegliare, mettendo per un attimo da parte interrogazioni e libri di testo, l’interesse per la Filosofia e, contemporaneamente, stimolare le capacità di critica e di dialettica che questa disciplina favorisce meglio e più di altre.

Per partecipare bisogna innanzitutto creare un team (da un minimo di 2 ad un massimo di 5 studenti), trovare un docente che lo rappresenti, iscriversi entro il 15 dicembre 2018 utilizzando l’apposito form che trovate sul sito romanaedisputationes.com.

Al concorso si può presentare un elaborato scritto (che non dovrà superare le 30 mila battute) o anche un video (che non dovrà durare più di 10 minuti). Il docente responsabile del team, dovrà fornire una dichiarazione di paternità dell’elaborato e attestare la rilevanza e la significatività dell’apporto di ciascuno studente al lavoro di gruppo.

Termine inderogabile per la consegna degli elaborati le ore 24.00 del 9 febbraio 2019, pena l’esclusione.

Infine, l’8 e il 9 marzo 2019, all’Alba Mater Studiorum di Bologna, i team iscritti parteciperanno ad una due giorni di lezioni, workshop, dibattiti filosofici ed alla premiazione dei vincitori del Concorso.

