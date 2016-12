Concrete Canvas - Arte da calpestare

Julian Beever è un artista di strada. Le sue opere d’arte creano effetti tridimensionali e riproducono scenari fantastici e/o iper-realistici. Beever gira il mondo e in questa serie ci mostra come nascono e che effetto fanno nelle diverse città le sue eccentriche creazioni, capaci di dare profondità anche a un marciapiede.

Beever porterà le sue opere in 10 diverse metropoli, da Londra a New York, da Amsterdam a Città del Messico, passando per Berlino e Stoccolma e molte altre. Beever è diventato ormai un vero fenomeno, in grado di sorprendere in modo sempre nuovo, per esempio creando effetti strabilianti come aquile che si librano in volo e squali che squarciano l’asfalto.

Concrete Canvas andrà in onda su Rai Scuola tutti i giorni alle ore 19.00 e si articolerà in 10 puntate.

Per rivedere tutte le puntate su Rai Play clicca qui

