"Costituzione a colazione": Gherardo Colombo e Pif incontrano gli studenti il 29 novembre

Torna con la sesta edizione di “Costituzione a colazione”, l’evento annuale dell’Associazione “Sulleregole”, in programma quest’anno giovedì 29 novembre dalle ore 10:00 alle 12:15, in diretta satellitare nei cinema di tutta Italia. Le scuole avranno tempo fino al 20 novembre per collegarsi al sito www.unisonacinema.it/sulleregole 2018 e iscriversi all’evento.

Entrata in vigore 70 anni fa, la Costituzione italiana è il pilastro sul quale poggia l’idea di una società garante della dignità di ciascuno, della sua libertà e dei suoi diritti in una prospettiva di solidarietà nella quale anche i doveri sono al servizio delle pari opportunità e impediscono la discriminazione. Ma quanti di noi la conoscono e fanno proprie le sue regole in modo che, dall’essere soltanto un “pezzo di carta”, diventi il vero regolatore della vita di tutti noi?

Costituzione a colazione fin dal titolo è un invito a riflettere sulla necessità di vivere la Costituzione come componente quotidiana fondamentale che richiede cura e un impegno critico costante.

L’immagine dell’iniziativa è anch’essa un modo per avvicinarsi al tema. 12 locandine di diverso colore dedicate ai 12 principi fondamentali della Costituzione. Ogni articolo è dotato di QR code collegato ad approfondimenti on-line dei contenuti e delle conseguenze di ciascun principio.

Una mattinata di conversazioni tra Gherardo Colombo e gli studenti delle scuole superiori collegati in diretta nelle sale cinematografiche. Non una lezione ex cathedra ma, nello stile di Gherardo Colombo, uno scambio alla pari con gli studenti durante il quale PIF non farà mancare il suo punto di vista per stimolare e coinvolgere i ragazzi.

L’iniziativa si svolge a Milano e grazie alla collaborazione con Unisona che anche quest’anno ha curato il collegamento satellitare della rete cinema e la segreteria organizzativa con le scuole partecipanti, sarà trasmessa in 110 sale cinematografiche di tutta Italia e raggiungerà complessivamente più di 22.000 studenti.

Questa sesta edizione ha confermato il forte interesse dei ragazzi e degli insegnanti verso le iniziative promosse da Sulleregole, considerate ormai come un’importante occasione di arricchimento dell’offerta formativa. Con i suoi 122.500 partecipanti complessivi l’iniziativa annuale Sulleregole rappresenta il più importante evento live a scopo didattico mai realizzato.

Hashtag dell’evento: #costituzioneacolazione

Tags

Condividi questo articolo