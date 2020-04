Covid Il Barbaro, una video-storia inedita per i più piccoli

Una storia inedita ispirata al nemico numero uno di questo periodo “COVID il Barbaro”, scritta da Sara Pizzoni con illustrazioni di Elia Pizzoni e consigliata per bambini tra i 3 e i 7 anni.

Si tratta di una delle tante proposte di lettura ad alta voce e video-lettura messe a disposizione online dal progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, promosso dalla Regione Toscana e dall’Università degli Studi di Perugia.

Covid è un piccolo mostriciattolo che sogna di invadere il mondo e sporcare tutto il resto della popolazione attraverso palline di sporco. Gli abitanti si rendono conto, dopo esser stati sporcati, che se non si fossero lavati le mani avrebbero infettato a loro volta. Decidono allora collettivamente di chiudersi in casa così da lasciare COVID solo soletto, costringendolo a rientrare nella sua sporca casetta.

La video-storia, che può aiutare genitori ed educatori a far capire ai più piccoli perché è necessario restare in casa, è disponibile sulla pagina You Tube della Regione Toscana. Ecco il link: Covid il Barbaro

