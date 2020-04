Dal Politecnico di Milano lezioni in pillole e laboratori didattici

Un programma di eventi culturali proposto in streaming, intitolato "20 e 20 2020" arriva dal Politecnico di Milano. Un'offerta via web per tutto il Paese, una serie di iniziative on line a carattere culturale e di divulgazione scientifica com'è nel DNA della storica istituzione.

Il progetto nasce dall'esisgenza di proseguire l'attività didattica a distanza e si avvale della collaborazione dell'Area Comunicazione del Politecnico con cui è stato realizzato un ricco cartellone di eventi per tutte le fasce d'età.

Ogni martedì e giovedì alle 18.30 e il sabato alle 11.00, "20 e 20 2020" propone:

"Polimi for kids", uno spazio pensato per bambini e ragazzi delle elementari e delle medie, con brevi lezioni, esperimenti e piccole attività manuali;

"Polimi virtual tour", un viaggio alla scoperta dell'architettura e dell'urbanistica di Milano e della Lombardia, con lezioni e tour virtuali a tema;

"Lezioni al Politecnico", pillone di divulgazione scientifica;

"Lezioni in biblioteca", tenute da docenti per far conoscere il patrimonio librario della Biblioteca del Politecnico;

"Polimi Tribute", un omaggio a personaggi legati alla storia dell'Ateneo;

A questo si aggiunge "Invito al Cinema", realizzato in collaborazione con Rai Play ed il contributo di esperti che illustreranno i filmati incentrati su tematiche politecniche.

Tutte le informazioni ed il programma dettagliato degli eventi su: https://www.polimi.it/it

