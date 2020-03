Dantedì: a mezzogiorno rileggiamo insieme la Divina Commedia

ll 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo. ‪Il Sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana e ricordarlo insieme sarà un modo per unire il Paese in questo momento difficile, condividendo i versi della sua opera immortale.

A mezzogiorno di mercoledì 25 marzo il MIinistero dell'Istruzione invita tutti a recuperare dagli scaffali della propria libreria la Divina Commedia e a leggerne un brano. Docenti e studenti lo faranno invece durante le lezioni a distanza. Le celebrazioni potranno proseguire durante tutta la giornata sui social, con pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

“Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile. Le tante iniziative già previste si spostano sulla rete. Per questo rivolgo un appello agli artisti: il 25 marzo leggete Dante e postate i vostri contenuti. Dante è la lingua italiana, è l’idea stessa di Italia. Ed è proprio in questo momento che è ancor più importante ricordarlo per restare uniti”, ha dichiarato il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

“Cittadini e scuole, il prossimo 25 marzo, potranno unirsi in un momento alto di condivisione. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare uniti, in un momento così complesso, attraverso il filo conduttore della poesia. So che gli insegnanti stanno già facendo sforzi importanti per portare avanti la didattica a distanza, per restare in contatto con i nostri ragazzi. Il Dantedì può essere una bellissima occasione per ribadire che la scuola c’è, per condividere, sui social o sulle piattaforme delle lezioni online, la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura”, ha sottolineato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione insieme a scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi della cultura, proporranno sui propri account social immagini, video, opere d’arte, rare edizioni della Divina commedia per raccontare quanto, nel corso dei secoli, Dante Alighieri abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell'identità italiana.

Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai che con Rai Teche ha selezionato le lecturae Dantis interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30” nelle tre reti generaliste della Rai e su Rai Play. E saranno numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate, curate da Rai Cultura. Sul portale raicultura.it è disponibile uno speciale che mette a disposizione una ricca offerta di informazioni e approfondimenti su Dante Alighieri.

Il canale YouTube del Mibact e il sito del Corriere della Sera trasmetteranno un filmato, realizzato per questa prima edizione del #Dantedì, con i contributi di Paolo Di Stefano, giornalista del Corriere della Sera e promotore della giornata dedicata a Dante, Alberto Casadei dell’Associazione degli italianisti, Claudio Marazzini presidente dell’Accademia della Crusca, Carlo Ossola presidente del Comitato per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, del linguista e filologo prof Luca Serianni della Società Dante Alighieri, di Natascia Tonelli dell’Università di Siena e di Sebastiana Nobili dell’Università di Ravenna.

