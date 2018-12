Davide Martirani, Come si sta al mondo

Maria è una giovane badante dell'Europa dell'Est che lavora per una signora in un'imprecisata metropoli. Ha un segreto che non confessa neppure a sua madre: sin da quando era bambina si sente perseguitata dal diavolo e dialoga con lui. Il romanzo di Davide Martirani, Come si sta al mondo, pubblicato da Quodlibet, racconta i turbamenti della protagonista, all’inizio confinata nella routine del lavoro quotidiano in casa e dei giovedì in chiesa, poi alle prese con una rovinosa discesa agli inferi che la porta ai margini della società.

Davide Martirani è nato a Perugia nel 1982, vive a Roma da vent’anni. Con questo romanzo è stato finalista alla trentesima edizione del Premio Calvino.

