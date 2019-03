Dentro la pittura di Antonello: una mostra milanese con 20 dei suoi 35 quadri

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra Antonello da Messina. Dentro la pittura, in corso a Palazzo Reale di Milano fino al 2 giugno. Il curatore Giovanni Carlo Federico Villa introduce il percorso espositivo sul grande Maestro siciliano che ha rivoluzionato l’arte del ritratto e l’utilizzo della pittura a olio in Italia. Accanto alle opere in mostra, 19 su 35 di quelle autografe a lui attribuite, i taccuini di Giovan Battista Cavalcaselle, critico che per primo ricostruì il catalogo dell’artista siciliano.

