Design Thinking: didattica con approccio da designer

Il Design Thinking, non nasce come concetto nella scuola, ma nella scuola sta entrando, secondo Andrea Benassi, ricercatore Indire, intervenuto nel corso del VII meeting Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0. Thinking è un modo di pensare del designer, colui che ha cuore non solo la forma ma anche la funzione di qualcosa. Se applicchiamo tale concetto al mondo della scuola, il Design Thinking si associa ad un modo di fare didattica, rendendo designer gli studenti stessi: vuol dire applicare in classe un approccio didattico che permetta di mettersi in gioco e di esercitare una serie di competenze, così come fa il designer, con uno studio dell'oggetto richiesto rispetto al committente e quetso può essere applicato a qualsiasi ambito disciplinare.

