Dialoghi di Trani 2019: la Responsabilità

Dopo "Paure", tema che ha animato l’edizione dei Dialoghi di Trani 2018, gli organizzatori della 18° edizione della manifestazione pugliese, in programma dal 17 al 22 settembre, hanno annunciato l’argomento chiave - altrettanto attuale e stringente - attorno al quale si rifletterà quest’anno: la “Responsabilità".



Trenta mila presenze, oltre 50 eventi, compresi Dialokids, i laboratori della Scuola Holden e i tanti workshop tematici che hanno animato i luoghi più simbolici del centro storico di Trani (Palazzo Beltrani, Palazzo Valenzano, Auditorium San Luigi, Polo Museale e Biblioteca Comunale) e dei Comuni di Andria, Barletta, Corato e Bisceglie. Questi i numeri che si vogliono replicare.



Prima tra le novità su cui si punta, il ritorno degli incontri a cura della rivista MicroMega e la partnership con il quotidiano La Repubblica-Bari che ha arricchito il cartellone di incontri e contenuti di primo piano: dallo spettacolo-omaggio ad Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, al docufilm "Alla Salute" con Nick Difino e Brunella Filì, al dialogo sulla Chiesa di Papa Francesco con Emanuele Fittipaldi (L'Espresso), all'incontro con il giornalista d'inchiesta Carlo Bonini (La Repubblica). Molto emozionante si annuncia l’incontro dedicato alla memoria di Giulio Regeni che prevede il collegamento con i genitori del ricercatore ucciso nel 2016 al Cairo, Paola e Claudio Regeni.



Grande spazio, come di consueto, al cinema d'autore con la rassegna del Circolo del Cinema Dino Risi. E poi arte e mostre, con Dario Agrimi e le sue installazioni sul tema della paura, le tavole dell'illustratore Armin Greder, Mediterraneo, la mostra delle tavole del reportage di graphic journalism Salvezza e l'esposizione delle prime pagine storiche del quotidiano Repubblica-Bari.



Le interviste ai protagonisti della 18a edizione dei Dialoghi di Trani sono disponibili online sui portali di Radio InBlu, emittente del network TV2000, Rai Cultura, Radio Dialoghi (disponibile sul sito web del festival) e Rai Radio 3, che giovedì 27 settembre realizzerà lo speciale de La Notte di Radio Tre, in onda dalle 2.00 alle 6.00 del mattino.



Per informazioni sul programma del Festival: www.idialoghiditrani.com

