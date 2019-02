Dialoghi matematici: incertezza, tra matematica e economia

Il rapporto tra matematica ed economia, è il tema del terzo incontro dell’edizione 2019 dei Dialoghi Matematici del Mulino, che si svolgerà il 24 febbraio 2019 alle ore 11 all'Auditorium Parco della Musica, a cui parteciperanno Marco Li Calzi che insegna Metodi matematici per l’analisi economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, insieme al moderatore Pino Donghi.

“È matematico!“, si usa dire di qualcosa di cui non è lecito discutere la certezza. E certo in aritmetica 2+2 fa sempre quattro. Ma la matematica incontra spesso l’“incertezza”, e frequentemente deve misurarsi con ciò che è solo probabile. L’economia è una delle discipline che più si misura, non a caso, con le ricerche che indagano l’alea, la teoria dei giochi, quella delle decisioni, il Value at Risk, la probabilità e l’incertezza. Come si concilia l’arte del dubbio con la necessità di prendere decisioni?

La terza edizione dei Dialoghi Matematici del Mulino è in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio del CNR e del INFN e la media partnership di Rai Cultura e Rai Radio 3.

Tags

Condividi questo articolo