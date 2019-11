Dialoghi matematici. Matematica: genere femminile, numero singolare

Matematica: genere femminile, numero singolare, la nuova edizione dei Dialoghi Matematici, realizzato da il Mulino e Fondazione Musica per Roma, per ripercorrere le storie individuali di alcune donne, importanti figure della ricerca, pioniere di una disciplina - ma in un caso, anche una brillante matematica contemporanea, giovane e ancora attiva - che per ragioni storico culturali, non diversamente da quel che è accaduto in moltissimi ambiti accademici, conta una tradizione prevalentemente al maschile. Prevalente ma non esclusiva. L’intento è quello di superare le semplificazioni utili alle discussioni salottiere (magari alimentando qualcuna delle infinite e stucchevoli polemiche da “social”), offrendo al pubblico insieme a quelle più note, anche una serie di storie meno conosciute, perché storicamente rare e magari più facilmente dimenticabili. Gli incontri si terranno presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma e saranno introdotti e moderati da Pino Donghi. L'evento si svolge in mediapartnership con Rai Cultura.

Programma

8 dicembre 2019 ore 11.00

Ildegarda Di Bingeng. Quando la matematica di faceva in musica.

Con Silvia Colasanti e Piergiorgio Odifreddi.

19 gennaio 2020 ore 11.00

Sophie Germain e Sonja Kovalevskaja. Storie avventurose di equazioni, teoremi, di vocazioni letterarie e donne che devono fingersi uomo.

Con Silvia Benvenuti e Umberto Bottazzini.

9 febbraio 2020 ore 11.00

Emma Castelnuovo. La rivoluzione nell'insegnamento.

Con Marco Andreatta e Paola Gario.

23 febbraio 2020 ore 11.00

Cathy O'Neil. L'arma di distruzuione di massa.

Con Chiara Valerio e Paolo Zellini.

15 marzo 2020 ore 11.00

Maryam Mirzakhani. Prima donna, prima iraniana... le geodetiche della medaglia Fields.

Con Alessio Figalli, Roberto Natalini e Corinna Ulcigrai.

5 aprile 2020 ore 11.00

Emmy Noether. La teoria degli anelli e la matematica tra Parenide e Eraclido.

Con Vincenzo Barone ed Elena Castellani



10 maggio 2020 ore 18.00

Ipazia. Verità e leggende di un'egiziana di genio.

Con Piergiorgio Odifreddi e Silvia Ronchey





