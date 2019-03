Digital World 4 - pt.2

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: design: una parolina che sembra dire tutto e niente. A spiegarcela per bene è il product designer Matteo De Santi; intelligenza artificiale emergente: che cos'è? Come l'hanno raccontata i romanzi? Gino Roncaglia lo sa; la privacy online è un problema? Non temete, Carola Frediani ci racconta come l'Europa stia lavorando per noi; e infine: i robot umanoidi sono una realtà ma si comportano ancora un po' troppo “da robot”. Come renderli più umani? La super esperta di interazioni uomo-robot Agnieszka Wykowska ci sta lavorando da un po'.

